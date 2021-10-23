В Ленобласти еще 321 человек заболел коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 321 случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 23 октября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 75 559 случаев ковида. При этом выздоровели 57 209 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 3360 случаев. На первом Москва — 7803 случая. На третьем месте Московская область — 2783.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.