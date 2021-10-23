В Стрельне нашли похитившего 400 рублей из церкви

В Стрельне нашли похитившего 400 рублей из церкви
Найденный полицией подозреваемый оказался 33-летним гражданином Белоруссии. Фото: скрин страницы во «ВКонтакте» храма «Святых благоверных князей Петра и Февронии»

Злоумышленник обнаружен в СИЗО, где находился за аналогичное преступление. Об этом сообщают «Невские новости». Мужчину, укравшего 22 июня этого года 400 рублей из церкви, нашли сидящим в СИЗО. По версии следствия, неизвестный проник в храм «Святых благоверных князей Петра и Февронии», где похитил денежные средства в размере 400 рублей.

Найденный полицией подозреваемый оказался 33-летним гражданином Белоруссии. Примечательно, что нашли его сразу в СИЗО, куда он угодил за совершение аналогичного преступления. Суд оставил меру пресечения в силе, мужчина останется под арестом до вынесения вердикта.

За плечами у гражданина дружественной республики уже есть несколько судимостей по статье «Кража», которые он совершил на территории двух союзных государств. Он также был оштрафован в России на 30 тыс. рублей за незаконное пересечение границы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Выборгском районе водитель каршерингового авто снес столб и сбил человека.

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