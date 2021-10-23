При пожаре на Бурцева пострадал один человек

В субботу, 23 октября, в Кировском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 12:17. На улице Бурцева, 4, в двухкомнатной отдельной квартире обгорела кровать.

Справиться с огнем удалось в 12:47, сообщили в ГУ МЧС по городу.

В результате пожара пострадал мужчина. Сейчас его осматривают сотрудники скорой медицинской помощи.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью в Кронштадском районе Петербурга произошел смертельный пожар. В квартире на Пролетарской улице погибли три человека.