При пожаре на Бурцева пострадал один человек

При пожаре на Бурцева пострадал один человек
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В субботу, 23 октября, в Кировском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 12:17. На улице Бурцева, 4, в двухкомнатной отдельной квартире обгорела кровать.

Справиться с огнем удалось в 12:47, сообщили в ГУ МЧС по городу.

В результате пожара пострадал мужчина. Сейчас его осматривают сотрудники скорой медицинской помощи.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью в Кронштадском районе Петербурга произошел смертельный пожар. В квартире на Пролетарской улице погибли три человека.

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