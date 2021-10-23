МВД объявило в розыск передавшего архив с пытками в тюремной больнице под Саратовом

СК организовал проверку после появления в СМИ информации о насилии над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области. Фото: pixabay

СК организовал проверку после появления в СМИ информации о насилии над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области. Фото: pixabay

МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заключенного тюремной больницы в Саратове Сергея Савельева. Накануне он передал gulagu.net архив видео с пытками в тюремной больнице.

Известно, что Савельев разыскивается по статье уголовного кодекса, однако при этом не говорится, в рамках какого именно дела ведется его розыск. Об этом сообщают «Известия».

СК организовал проверку после появления в СМИ информации о насилии над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил о том, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект о пожизненном тюремном сроке для ранее судимых педофилов в случаях изнасилования детей.