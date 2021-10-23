Пассажиры выгнали из маршрутки жителя Воронежа из-за неправильно надетой маски

Пассажиры выгнали из маршрутки жителя Воронежа из-за неправильно надетой маски
Ношение маски поможет сберечься от коронавируса. Фото: pexels.com

Пассажиры вытолкали мужчину из маршрутки из-за неправильно надетой маски. Видео опубликовано в Telegram-канале Shot.

Инцидент произошел в Воронеже. На опубликованных кадрах видно, что перед тем, как его выгнать, пассажиры убеждали мужчину надеть маску должным образом, а один из них попытался сделать это сам. Но мужчина отказался и снова спустил маску на подбородок, призывая не кричать на него. При этом он отметил, что «никого не боится».

В итоге началась потасовка, пассажиры попросили водителя маршрутки остановиться и выставили мужчину вон. Судя по всему, ему пришлось идти пешком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусная ситуация за неделю в период с 15 по 22 октября осложнилась в 14 регионах России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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