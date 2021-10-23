Появился ответ на вопрос, будут ли закрывать «Меги» с 30 по 7 ноября

Мега Дыбенко. Фото: МЕГА
Появился ответ на вопрос, будут ли закрывать "Меги" с 30 по 7 ноября. Фото: сайт "Мега Дыбенко"

Будут ли работать торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» с 3о по 7 ноября стало известно. Ответил на этот вопрос губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем профиле Instagram, отвечая одной из жительниц региона.

На вопрос об объявлении локдауна в Ленобласти Алескандр Дрозденко ответил одной из жительниц региона в комментариях.

«Если Санкт-Петербург объявит локдаун, то «Меги» также будут закрыты и, соответственно, фуд-корты в них. В остальном в области и центры, и общепит работать будут», — заявил губернатор Ленобласти.

Однако, сегодня, 23 числа было объявлено постановление, по которому начиная с 30 октября по 7 ноября будет приостановлена работа общепита, розничной торговли, объектов развлечения и досуга в Петербурге. Документ подписал Александр Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 30 октября по 7 ноября запрещается деятельность предприятий общественного питания, кроме обслуживания на вынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых.

борьба с коронавирусом дрозденко коронавирус ленобласть локдаун нерабочие дни новости СПб


 

Новости партнеров
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Какой орех снизит давление и уровень
Какой орех снизит давление и уровень "плохого" холестерина
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Получивший нагоняй от Бастрыкина следователь расследовал махинации с землей под Всеволожском
Получивший нагоняй от Бастрыкина следователь расследовал махинации с землей под Всеволожском
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Появился ответ на вопрос, будут ли закрывать «Меги» с 30 по 7 ноября
В Московском районе в результате ДТП скончался мужчина
Финская журналистка призналась к Петербургу в нежных чувствах
Рекордным пунктом вакцинации стала «Галерея» — ежедневно ...
Федор Емельяненко одержал победу над Тимоти Джонсоном на «ВТБ ...
В Воронежской области возбудили уголовное дело по факту гибели более 15 ...
Идея строительства небоскребов по японской модели в Петербурге вызвала ...
«Газпром» может прекратить поставку газа в Молдавию с 1 декабря