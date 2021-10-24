Эрдоган поручил МИД Турции объявить послов 10 стран персонами нон грата

Османа Кавала в Турции обвиняют в причастности к попытке государственного переворота. Фото: сайт Кремля

Османа Кавала в Турции обвиняют в причастности к попытке государственного переворота. Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поручил МИД объявить персонами нон грата послов 10 государств. По словам президента, ранее они сделали заявление по поводу судебного процесса над Османом Кавалой.

Эрдоган предъявил претензии послам Германии, США, Финляндии, Дании, Нидерландов, Франции, Канады, Швеции, Норвегии и Новой Зеландии, отметив, что они вмешиваются в судебные дела Турции. Об этом сообщает ТАСС.

Кавала в Турции обвиняют в причастности к попытке государственного переворота.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несколько детей младше одного года в Турции по ошибке вакцинировали от ковида вместо гепатита B. Об этом заявил врач Зафер Куругель. Слова турецкого врача стали поводом начала уголовного расследования в больницах Турции, куда поставлялись препараты от ковида