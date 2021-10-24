Джонсон призвал британцев сделать третью прививку от коронавируса

Джонсон призвал британцев сделать третью прививку от коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал доверять ученым и заботиться друг о друге. Фото: Instagram

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал население страны, которые получили приглашение сделать третью вакцинацию от ковида, срочно привиться.

Политик уверен, вакцины помогут преодолеть эту зиму. Он считает, что Великобритания уже достигла отличного прогресса, однако работа еще не закончена, и все знают, что защита, которую обеспечивают вакцины, может ослабевать спустя шесть месяцев. Джонсон попросил сделать прививку для того, чтобы защитить от вируса близких. Об этом сообщает ТАСС.

Он отмечает, что победить ковид можно, лишь сделав вакцинацию. Политик призвал доверять ученым и заботиться друг о друге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава научного центра ДНКОМ Андрей Исаев оценил продление нерабочих дней. Так, он уверен, для хорошей борьбы с ковидом нужно прервать контакты на две недели.

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