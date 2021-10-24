В России создадут систему распознавания вейперов и курильщиков в неразрешенных местах

В России создадут систему распознавания вейперов и курильщиков в неразрешенных местах
В режиме реального времени через систему видеонаблюдения на базе машинного зрения ПО проанализирует кадры с видеокамер, зафиксирует людей, их поведение и передвижение. Фото: Pixabay

Система будет использована в общественных местах и предприятиях, чтобы обеспечить противопожарную безопасность. Об этом сообщает «RT».

Российские ученые Платформы НТИ планируют создать систему, с помощью которой можно будет обнаружить людей, курящих вейпы и сигареты в неположенных местах.

Информацию о факте курения на запрещенных территориях будет поступать в контролирующие органы. Ожидается, что программное обеспечение (ПО) позволит своевременно обнаруживать факты курения в неположенном месте и позволит предупредить возгорания, пожары или взрывоопасные ситуации.

В режиме реального времени через систему видеонаблюдения на базе машинного зрения ПО проанализирует кадры с видеокамер, зафиксирует людей, их поведение и передвижение, в том числе на определенные зоны.

Систему используют в парках, вокзалах и на предприятиях для контроля промбезопасности в рамках системы «умный город», сообщают в «Малленом Системс» (Нейронет НТИ).

Возможно, над разработкой прототипа ПО будут работать студенты российских вузов, которые принимали участие в проектно-образовательных интенсивах Университета НТИ «20.35».

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Госдуме не подтвердили информацию об обязательном предоставлении паспортных данных для регистрации в мессенджерах.

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