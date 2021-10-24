Информация об обязательном предоставлении паспортных данных в мессенджерах была опровергнута

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн опроверг информацию об обязательном предоставлении паспортных данных для регистрации в мессенджерах. Некоторые СМИ писали, что с 1 марта 2022 года такая мера будет введена как обязательная. Об этом Хинштейн сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Паспортные данные предоставлять мессенджерам будет ненужно.

«Правила для владельцев мессенджеров появились еще в 2018 году. Сейчас правительством издано новое постановление, по которому операторы связи обязаны запросить подтверждение по номеру телефона и только после этого оказывать услуги. Если оператор связи расторгает с пользователем договор об оказании услуг, он обязан сообщить об этом владельцу мессенджера», — заявил председатель комитета Государственной думы по информационной политике.

По словам Хинштейна, постановление правительства касается закона, вступившего в силу еще в 2018 году, и должно только скорректировать действующие правила. Постановление премьер-министра России Михаила Мишустина вносит только коррективы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до конца 2022 года появятся электронные паспорта в трех регионах России. Так, цифровой паспорт россиянина будет в двух видах: смарт-карты и приложении с QR-кодом.