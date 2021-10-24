Захарова высказалась о «бездомных», по мнению Госдепа, россиянах

Представитель МИД РФ считает, оказанию консульских услуг американской стороной превращено «в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма». Об этом сообщается в Telegram-канале Марии Захаровой.

«В Госдепе давно сломалось что-то важное», — считает руководитель департамента информации и печати МИД Мария Захарова.

Такими словами отреагировала дипломат на документ Государственного департамента США, который признал россиян, оформляющих американскую визу, к категории «бездомные национальности» («Homeless Nationalities»). На основании которого рекомендовал гражданам РФ оформлять американскую визу в Варшаве.

По словам Захаровой, дипломаты США давно разрушают «не ими созданную систему оказания консульских услуг в России».

«Они превратили банальную для 21-го века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма», — говорится в Telegram-канале.

Подобную стратегию политик назвала «грязной» и задается вопросом о том, понимают ли американские коллеги «что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы?»

Захарова напоминает о важности культурного обмена, по которому нанесен удар. Кроме того, от подобного отношения пострадает туристическая отрасль.

«Нанесён удар по спорту, по науке и многому другому», — подытоживает представитель МИД РФ.

По ее мнению, подобная инициатива США — это прежде всего «удар по семьям и родственникам».

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