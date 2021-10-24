Госдеп США: граждане Российской Федерации смогут получить американскую визу в Варшаве

Госдеп США: граждане Российской Федерации смогут получить американскую визу в Варшаве
Теперь жители России смогут подавать заявления на американскую визу в Варшаве. Фото: pixabay

Россияне, которые хотят подать на американскую визу, попали в категорию Homeless Nationalities («бездомные национальности»).

Отмечается, что к этой категории относятся граждане стран, в которых у США нет консульского представительства или политситуация которых считают настолько нестабильной, что не позволяет работникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу. Об этом сообщается на сайте госдепартамента Штатов.

В этот список попали граждане 10 государств: Йемен, Венесуэла, Куба, Иран, Сирия, Ливия, Южный Судан, Сомали и Эритрея. Теперь жители России смогут подавать заявления на американскую визу в Варшаве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Медицинском центре Лангон при Университете Нью-Йорка американские хирурги успешно провели операцию по пересадке почки генно-модифицированной свиньи человеку.

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