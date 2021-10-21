Хирурги США впервые пересадили человеку почки свиньи

Хирурги США впервые пересадили человеку почки свиньи
Операции подвергся человек, который был подключен к аппарату искусственного дыхания, у которого была зафиксирована смерть мозга.Фото: Pixabay

Органы для трансплантации были взяты у генно-модифицированного животного. Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times.

В Медицинском центре Лангон при Университете Нью-Йорка американские хирурги успешно провели операцию по пересадке почки генно-модифицированной свиньи человеку. Отмечается, что операции подвергся человек, подключенный к аппарату искусственного дыхания, у которого была зафиксирована смерть мозга.

По словам врача Роберта Монтгомери, проводившего уникальную операцию, новая почка сразу начала вырабатывать мочу и продукты жизнедеятельности. Монтгомери считает, генно-модифицированные свиньи могут выступать в будущем «устойчивым и возобновляемым» источником органов для трансплантации.

Это бы помогло 100 тыс. американцев, ожидающих подходящего органа для операции. Из них 90% — это пациенты, нуждающиеся в почке. Тем не менее исследование не прошло экспертную оценку и не было опубликованы.

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