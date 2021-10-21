Врачи рассказали можно ли отличить ковидный кашель от нековидного

Врачи рассказали можно ли отличить ковидный кашель от нековидного
По данным ВОЗ и властей КНР, второй по распространенности симптом ковида – сухой кашель. Это отметили 68% пациентов, перенесших коронавирус. Фото: pixabay

У больных коронавирусом кашель бывает очень глубоким. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на британское издание Mirror.

Многие знают, что спутать симптомы при обычной простуде и ковиде легко. Медики считают, что необходимо обращаться в медучреждения при первых признаках заболевания.

При обычном вирусе пациент может столкнуться со следующими симптомами: насморк, боль в горле, головная боль, сиплый голос, потеря обоняния и вкуса, чихание, кашель и повышение температуры тела до 38 градусов по Цельсию, информирует Mirror.

По данным ВОЗ и властей КНР, второй по распространенности симптом ковида – сухой кашель. Это отметили 68% пациентов, перенесших коронавирус. Врачи сообщают, сухой вид кашля проходит без мокроты и у больных COVID бывает очень глубоким.

Не всегда сухой кашель говорит о ковиде, его может вызвать аллергия, курение, сухой воздух в помещении, астма или гастроэзофагеальный рефлюкс. Таким образом, врачи пришли к выводу, что отличить ковидный кашель от нековидного без анализов не представляется возможным. В отношении вакцинированных это становится сделать еще сложнее.

Медики считают, что лучше сразу проходить ПЦР-тестирование на ковид. При простуде лучше не выходить из дома до полного выздоровления.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Ленобласти растут темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. Так, за сутки в регионе привились более 7 тыс. человек.

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Врачи рассказали можно ли отличить ковидный кашель от нековидного
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