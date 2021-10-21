В Ленобласти за сутки привилось более 7 тыс. человек

В Ленобласти за сутки привилось более 7 тыс. человек
Всего курс вакцинации в регионе был проведен для 572 468 человек. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Ленинградской области отмечается рост темпов вакцинации от ковида. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В Ленинградской области за сутки вакцину от коронавирусной инфекции ввели 7040 человек. А за день до этого препарат от COVID-19 получили 5832 человека.

Всего курс вакцинации в регионе был проведен для 572 468 человек. Ревакцинацию прошли 25 891 человек, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Отмечается, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 308 новых случаев заражения ковидом. В медучреждения госпитализировали 192 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, ожидается, дату принятия решения по российской вакцине в Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назначит после предоставления всех данных и проведения инспекции. До недавнего времени ВОЗ приостанавливала одобрение «Спутника V».

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