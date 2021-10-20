ВОЗ может одобрить «Спутник V» после «завершающей инспекции»

ВОЗ может включить российский препарат «Спутник V» в реестр средств для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL). Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

ВОЗ может включить российский препарат «Спутник V» в реестр средств для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL). Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Ожидается, дата принятия решения по российской вакцине назначат после предоставления всех данных и проведения инспекции. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на сайт ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может включить российский препарат для вакцинации от новой коронавирусной инфекции в реестр средств для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL) после проведения «завершающей инспекции» в РФ.

Недавно ВОЗ приостановила одобрение российской вакцины. Однако в своем документе «Статус вакцин от COVID-19 в оценочной процедуре ВОЗ в рамках EUL» сказано, что «процесс возобновился». Дата принятия решения будет определена после того, как «все данные будут представлены и последующие инспекции завершены».

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) считают, что препарат «Спутник V» может быть одобрен в скором времени.

«Мы ожидаем группу инспекторов [ВОЗ] в ближайшее время в России, и мы ожидаем одобрение ВОЗ в ближайшие пару месяцев», — говорит об одобрении «Спутника V» руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, специалисты ВОЗ должны прибыть в РФ для того, чтобы собрать все необходимые данные по вакцине.

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