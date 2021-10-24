ДТП с тремя автомобилями произошло в Токсовском тоннеле в Мурино

Фото: скриншот из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Фото: скриншот из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Сразу три автомашины столкнулись в тоннеле, входящей в Муринскую развязку. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Подписчики отмечают, что дело в несоблюдении дистанции.

«Как же водителям, не жаль себя и своих авто? Почему они спешат и не держат дистанцию?» — говорится в комментарии паблика.

Отметим, что Токсовский тоннель под КАД Петербурга на 31-м километре внутреннего кольца и железнодорожными путями Приозерского на участке Мурино – Девяткино, соединяющий Калининский район Северной столицы и Мурино, длиной 47 метров, шириной 84,1.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Петербурге на 17 км внутреннего кольца КАД в массовом ДТП с шестью автомобилями погиб человек. Еще трое получили травмы различной степени тяжести. В столкновении замечены два грузовика и четыре легковые машины.