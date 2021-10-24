В Петербурге в массовом ДТП с шестью автомобилями погиб человек  

В Петербурге в массовом ДТП с шестью автомобилями погиб человек  
Массовая авария произошла в ночь на 24 октября около 02:20 по московскому времени на 17-м километре внутреннего кольца КАД. Фото: Baltphoto

В результате аварии погиб один человек, трое получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В ночь на 24 октября около 02:20 по московскому времени на 17-м километре внутреннего кольца КАД столкновение двух грузовых и четырех легковых автомобилей унесло жизнь одного человека. Еще трое человек пострадали, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорога была перекрыта, чтобы ликвидировать последствия ДТП. Около 13:45 движение транспорта по КАД было восстановлено. В обстоятельствах происшествия будут разбираться дознаватели. Отмечается, что впервые об аварии стало известно из поста очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, очевидцы считают, что причиной столкновения шести автомашин на Октябрьской набережной стала гололедица и нарушение правил ПДД одним из водителей.

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