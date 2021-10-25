Кена нашли. Райан Гослинг сыграет в фильме о Барби

Кена нашли. Райан Гослинг сыграет в фильме о Барби
Райан Гослинг. Фото: @goslingdaily

Создатели фильма о кукле Барби наконец-то назвали имя актера, который сыграет друга всемирно известной игрушки. На роль Кена утвержден голливудский красавец Райан Гослинг.

Подбор актеров для этой картины вообще идет с большим скрипом. С 2014 года компания Mattel, обладающяя правами интеллектуальной собственности на куклу Барби, пыталась определиться с исполнительницей главной роли.

Изначально Барби должна была сыграть Эми Шумер («Красотка на всю голову»). По официальной версии, актриса отказалась от роли из-за сложного рабочего графика.

Затем вакантная роль была предложена Энн Хэтэуэй. Но переговоры ничем не закончились. Во многом потому, что постоянно корректировался график работы над картиной.

Сейчас исполнительницей титульной роли считается Марго Робби, получившая мировую известность после выхода фильма «Отряд самоубийц».

Сначала премьеру фильма анонсировали в 2018 году, затем релиз ленты был сдвинут на весну 2020-го. Сейчас обещают, что съемки фильма о красавице-кукле стартуют в 2022 году. Вероятно, с утвержденным Кеном процесс создания картины пойдет более успешно.

Режиссером станет автор драмы «Леди Берд» Грета Гервиг. Она же будет и одним из сценаристов «кукольной» истории.

Портал kinopoisk.ru раскрывает сюжет фильма. По одной из версий, фильм будет о том, что главная героиня живет в волшебной стране Барбиленд. Позднее она оказывается изгнанной оттуда из-за того, что кажется остальным гражданам недостаточно идеальной. Оказавшись в реальном мире, она вынуждена привыкать к новым правилам и свыкаться с необычным окружением.

Первая Барби была выпущена в 1959 году в США. Её создатели — Рут и Эллиот Хэндлеры. Полное имя Барби — Барбара Миллисент Робертс.

На протяжении нескольких десятилетий Барби оставалась одной из самых продаваемых игрушек в мире. Утверждалось, что каждую секунду в мире продавалось три Барби. Сейчас продажи этих кукол постоянно падают. Так что, возможно, успех фильма вернет былую популярность Барби, этой заветной мечты всех девочек 90-х.

кукла Барби марго робби райан гослинг фильм про Барби Энн Хэтэуэй


 

Новости партнеров
Какой орех снизит давление и уровень
Какой орех снизит давление и уровень "плохого" холестерина
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Унесший 40 деревьев штормовой ветер, затопленный Сестрорецк и новый штамм COVID-19 в Петербурге: главное 22 октября
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Ученые назвали продукты, которые снижают риск инсульта на 80%
Ученые назвали продукты, которые снижают риск инсульта на 80%
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кена нашли. Райан Гослинг сыграет в фильме о Барби
В Курортном районе восстанавливают наружный свет после шторма
Власти Петербурга надеются остановить рост заболеваемости COVID до Нового года
Локдаун, 2 693 заболевших, главное о вакцинации от директора центра ...
Средство от всех болезней: как куркумой вылечить простуду и коронавирус
Энергетики АО «ЛОЭСК» оперативно восстановили электроснабжение после непогоды
Комитет по благоустройству использует кубометры соляного раствора для ...
Путин поручил увеличить охват тестирования на COVID и обеспечить изоляцию ...