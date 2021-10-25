Кена нашли. Райан Гослинг сыграет в фильме о Барби

Создатели фильма о кукле Барби наконец-то назвали имя актера, который сыграет друга всемирно известной игрушки. На роль Кена утвержден голливудский красавец Райан Гослинг.

Подбор актеров для этой картины вообще идет с большим скрипом. С 2014 года компания Mattel, обладающяя правами интеллектуальной собственности на куклу Барби, пыталась определиться с исполнительницей главной роли.

Изначально Барби должна была сыграть Эми Шумер («Красотка на всю голову»). По официальной версии, актриса отказалась от роли из-за сложного рабочего графика.

Затем вакантная роль была предложена Энн Хэтэуэй. Но переговоры ничем не закончились. Во многом потому, что постоянно корректировался график работы над картиной.

Сейчас исполнительницей титульной роли считается Марго Робби, получившая мировую известность после выхода фильма «Отряд самоубийц».

Сначала премьеру фильма анонсировали в 2018 году, затем релиз ленты был сдвинут на весну 2020-го. Сейчас обещают, что съемки фильма о красавице-кукле стартуют в 2022 году. Вероятно, с утвержденным Кеном процесс создания картины пойдет более успешно.

Режиссером станет автор драмы «Леди Берд» Грета Гервиг. Она же будет и одним из сценаристов «кукольной» истории.

Портал kinopoisk.ru раскрывает сюжет фильма. По одной из версий, фильм будет о том, что главная героиня живет в волшебной стране Барбиленд. Позднее она оказывается изгнанной оттуда из-за того, что кажется остальным гражданам недостаточно идеальной. Оказавшись в реальном мире, она вынуждена привыкать к новым правилам и свыкаться с необычным окружением.

Первая Барби была выпущена в 1959 году в США. Её создатели — Рут и Эллиот Хэндлеры. Полное имя Барби — Барбара Миллисент Робертс.

На протяжении нескольких десятилетий Барби оставалась одной из самых продаваемых игрушек в мире. Утверждалось, что каждую секунду в мире продавалось три Барби. Сейчас продажи этих кукол постоянно падают. Так что, возможно, успех фильма вернет былую популярность Барби, этой заветной мечты всех девочек 90-х.