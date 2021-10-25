В Комздраве рассказали, где в Петербурге привиться иностранцам

В Комздраве рассказали, где в Петербурге привиться иностранцам
Самую дешевую прививку получится сделать в "Клинике АйДи" по адресу улица Ивана Черных, дом 25А. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сегодня, в понедельник, 25 октября, стало известно, где в Северной столице расположены прививочные пункты для иностранных граждан.

Так, Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал в своей официальной группе «ВКонтакте» полный список пунктов вакцинации для иностранцев. Всего в списке указано 39 мест вакцинации. Там же написаны названия организаций, стоимость вакцинации, адрес прививочного пункта и его график работы. Об этом сообщает Комздрав.

Известно, что цена вакцинации в этих пунктах варьируется в пределах от 1,4 до 4 тысяч рублей. Самую дешевую прививку получится сделать в «Клинике АйДи» по адресу: улица Ивана Черных, дом 25А.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал оптимальный срок ревакцинации от коронавируса, который по его мнению составляет 6 месяцев.

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