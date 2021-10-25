Двухъярусная развязка с Московским проспектом для ШМСД появится в Петербурге

Витебская развязка будет первым участком Широтной магистрали скоростного движения и станет пропускать до 70 тыс. машин каждые сутки. Фото: pixabay.com

Витебская развязка будет первым участком Широтной магистрали скоростного движения и станет пропускать до 70 тыс. машин каждые сутки. Фото: pixabay.com

Главгосэкспертиза поддержала изменения в проекте Витебской развязки, которую начали строить весной в этом году. Это требовалось для того, чтобы изменить способ прокладки дороги над Московским проспектом.

Отмечается, что изначально хотели строить эскаду в один ярус, но позже приняли решение проложить двухъярусную, что позволит изменить ширину проезжей части и избежать сноса домов близких с объектом. В плохом случае участок бы лишился сразу пяти зданий — также потерял бы цех завода «Электросила». Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Витебская развязка будет первым участком Широтной магистрали скоростного движения и станет пропускать до 70 тыс. машин каждые сутки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФКУ Упрдор «Северо-Запад» подготовил дороги Ленобласти и КАД Северной столицы к нынешней зиме.