Двухъярусная развязка с Московским проспектом для ШМСД появится в Петербурге

Двухъярусная развязка с Московским проспектом для ШМСД появится в Петербурге
Витебская развязка будет первым участком Широтной магистрали скоростного движения и станет пропускать до 70 тыс. машин каждые сутки. Фото: pixabay.com

Главгосэкспертиза поддержала изменения в проекте Витебской развязки, которую начали строить весной в этом году. Это требовалось для того, чтобы изменить способ прокладки дороги над Московским проспектом.

Отмечается, что изначально хотели строить эскаду в один ярус, но позже приняли решение проложить двухъярусную, что позволит изменить ширину проезжей части и избежать сноса домов близких с объектом. В плохом случае участок бы лишился сразу пяти зданий — также потерял бы цех завода «Электросила». Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Витебская развязка будет первым участком Широтной магистрали скоростного движения и станет пропускать до 70 тыс. машин каждые сутки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФКУ Упрдор «Северо-Запад» подготовил дороги Ленобласти и КАД Северной столицы к нынешней зиме.

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