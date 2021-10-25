Грузовик с песком перевернулся после ДТП с пожарной машиной на ЗСД

Грузовик с песком перевернулся после ДТП с пожарной машиной на ЗСД
ДТП на ЗСД. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В Выборгском районе Петербурга большегруз столкнулся с пожарной машиной.

Авария случилась в понедельник, 25 октября, на северном участке ЗСД между развязками с трассой «Скандинавия» и с КАДом. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Проезжающие мимо пострадавших не видели. Пробка растянулась на 2 км», — написал автор записи.

На кадрах видно, что перевернувшийся грузовик засыпал дорогу щебнем. Движение на участке затруднено. Согласно данным «Яндекс.Карт», пробка составляет около двух километров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист насмерть сбил молодого пешехода на внутреннем кольце КАД. Вне зоны пешеходного перехода водитель наехал на 26-летнего жителя Мурино.

дтп зсд новости СПб


 

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Грузовик с песком перевернулся после ДТП с пожарной машиной на ЗСД
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