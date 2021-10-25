Роспотребнадзор напомнил жителям Петербурга, как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19

Роспотребнадзор напомнил жителям Петербурга, как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
ПЦР-тест - серьезное исследование, к прохождению которого следует подготовиться. Фото: unsplash

В текущих реалиях сдача ПЦР-теста на COVID-19, возможно, самая распространенная медицинская процедура. Управление Роспотребнадзора по Петербургу перечисляет полезные рекомендации по подготовке к тестированию.

Так, перед взятием мазков на ПЦР-исследование на SARS-CoV-2 не рекомендуется есть и пить в течение 3-4 часов. Это связано с тем, что в момент проглатывания еды или жидкости эпителиальные клетки, в которых обычно находятся клетки вируса, слущиваются с поверхности слизистой оболочки. Таким образом, в пробирке может оказаться слишком мало инфицированных клеток, и результат будет неточным.

Капли, спреи, антисептики и другие лекарственные средства для носа и горла местного применения нельзя использовать перед взятием мазков. Они снижают количество вируса на слизистой и увеличивают вероятность получения ложноотрицательных результатов ПЦР-теста, подчеркивают специалисты Роспотребнадзора. Аналогичная рекомендация относится к алкоголю, в состав которого часто входит этиловый спирт, также обладающий антисептическим действием.

Количество вируса в получаемом мазке снижается при использовании любых очищающих средств для полости рта — например, зубной пасте. Кроме того, её остатки могут оказаться в пробирке вместе с мазком, что помещает проведению анализа. Не рекомендовано перед забором биоматериала и полоскание рта, что является неотъемлемой частью чистки зубов.

При этом декоративная косметика не должна помешать получению адекватного материала для ПЦР-теста. Мазки берутся из зева и носоглотки, а не полости рта. Вместе с тем остается актуальным риск попадания косметических средств в пробу, поэтому наносить косметику все же лучше после завершения процедуры.

Инфографика: Gazeta.SPb
COVID-19 ковид новости СПб пандемия пцр-тест Роспотребнадзор


 

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