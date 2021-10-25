В Аргентине подтвердили безопасность вакцины «Спутник V»

В Аргентине подтвердили безопасность вакцины &#171;Спутник V&#187;
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Новое исследование аргентинских ученых снова подтвердило безопасность российской вакцины «Спутник V». Такие данные приводит Минздрав Аргентины.

«С начала кампании по вакцинации против COVID-19 по 31 августа 2021 года… было зафиксировано 52 649 случаев реакции, возможно, связанной с вакцинацией после применения 43 521 623 доз вакцин», — говорится в исследовании.

Согласно исследованию, доля тяжелых побочных реакций на «Спутник V», потребовавших госпитализацию, ниже 1% (0,65 на 100 тысяч доз).

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" аргентина коронавирус


 

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