В Аргентине подтвердили безопасность вакцины «Спутник V»

Новое исследование аргентинских ученых снова подтвердило безопасность российской вакцины «Спутник V». Такие данные приводит Минздрав Аргентины.

«С начала кампании по вакцинации против COVID-19 по 31 августа 2021 года… было зафиксировано 52 649 случаев реакции, возможно, связанной с вакцинацией после применения 43 521 623 доз вакцин», — говорится в исследовании.

Согласно исследованию, доля тяжелых побочных реакций на «Спутник V», потребовавших госпитализацию, ниже 1% (0,65 на 100 тысяч доз).

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

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