У пенсионерки в Адмиралтейском районе знакомая украла 300 тыс. рублей

Подозреваемая в воровстве оставила после себя следы рук и обуви.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 октября в 12:20 в отделение полиции района обратилась 73-летняя жительница Петербурга, проживающая на Измайловском проспекте, и сообщила о краже.

По словам пенсионерки, ее знакомая Тамара украла 300 тыс. рублей 14 октября между 9 и 13 часами и скрылась с места происшествия. Полиция изъяла следы рук и обуви, которые оправлены на экспертизу.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 3 п. «в» ст. 158 УК РФ.

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