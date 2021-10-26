У пенсионерки в Адмиралтейском районе знакомая украла 300 тыс. рублей

У пенсионерки в Адмиралтейском районе знакомая украла 300 тыс. рублей
Знакомая пожилой петербурженки совершила кражу и скрылась с места, сообщила потерпевшая. Фото: скрин "Яндекс. Панорама"

Подозреваемая в воровстве оставила после себя следы рук и обуви.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 октября в 12:20 в отделение полиции района обратилась 73-летняя жительница Петербурга, проживающая на Измайловском проспекте, и сообщила о краже.

По словам пенсионерки, ее знакомая Тамара украла 300 тыс. рублей 14 октября между 9 и 13 часами и скрылась с места происшествия. Полиция изъяла следы рук и обуви, которые оправлены на экспертизу.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 3 п. «в» ст. 158 УК РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, приезжие со скалкой и ножом напали на продуктовый магазин в Горелово и унесли продуктов на 10 тысяч рублей. Охранник был избит, молодчики задержаны. Разбойниками оказались уроженцы Киргизии в возрасте 20-22 лет.

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