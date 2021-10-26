Что будет, если Мурино присоединится к Петербургу

Что будет, если Мурино присоединится к Петербургу
Решение о присоединении Мурино к Петербургу должны принимать местные жители, а не власти. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Призывы присоединить город Мурино в Ленобласти к Петербургу неоднократно звучат во время избирательных кампаний различных уровней. Собраны все «за» и «против».

Об этом пишет Online.47. Мурино сегодня считается самым «прожорливым» городом Ленобласти. Строительство дорог и социальной инфраструктуры обходится региону в среднем в 2,5 млрд рублей в год. Ни один другой областной город не может похвастаться такими вложениями.

При этом петербургские власти, в принципе, и не против присоединить город к своей территории. Однако и не торопятся демонстрировать гостеприимство. Северная столица в этом вопросе не проиграет, но и не выиграет. Тот же НДФЛ останется в городе на Неве, поскольку большинство жителей Мурино работают именно здесь.

Чтобы присоединить Мурино, Смольному придется пересмотреть все основные городские программы по развитию территории и бюджетов. Вряд ли власти будут создавать себе такие проблемы.

Если не брать во внимание политические или экономические аспекты регионального масштаба, можно понять, почему жители Мурино поддерживают идею о присоединении к Петербургу. Многие уверены, что после этого взлетят цены на квартиры в Мурино, хотя анализ рынка недвижимости говорит об обратном. К настоящему моменту цены на муринское жилье сравнялись с Шушарами и Парнасом. Однокомнатные квартиры здесь стоят примерно одинаково — 4,5-6 млн рублей, и административные границы регионов на это не влияют.

Также есть заблуждение, что богатый бюджет Петербурга превратит Мурино в город-сад. Однако можно предположить, что в случае объединения, строительство школ и детских садов в Мурино будет проходить гораздо медленнее. Это объясняется тем, что Ленобласть новые социальные объекты у застройщиков выкупает, а в Петербурге они передаются безвозмездно. А это уже будет невыгодно для строительных компаний.

Оба региона, конечно, строят соцобъекты за счет бюджета. Но для сравнения, в Петербурге, где проживает более 5,5 млн человек, строится около 14 школ в год. В Ленобласти при населении почти в 2 млн человек за год строятся 12 школ.

В любом случае, решение о присоединении Мурино к Петербургу должны принимать местные жители, а не власти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург выбрал подрядчика для проектирования обхода Мурино.

ленобласть мурино новости СПб объединение


 

Новости партнеров
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Что будет, если Мурино присоединится к Петербургу
В петербургском метро турникеты вновь принимают оплату банковскими картами
Пик заболеваемости, забитые ковид-стационары и очереди на вакцинацию: новое ...
Авария с каршеринговым авто произошла в Невском районе
В петербургском метро турникеты не принимают оплату банковскими картами
Житель Пушкина, пообещавший взорвать компанию из-за долгов по зарплате, задержан
У пенсионерки в Адмиралтейском районе знакомая украла 300 тыс. рублей
Прирост доходов в Петербурге в этом году станет самым большим за последние 14 лет