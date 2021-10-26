Что будет, если Мурино присоединится к Петербургу

Призывы присоединить город Мурино в Ленобласти к Петербургу неоднократно звучат во время избирательных кампаний различных уровней. Собраны все «за» и «против».

Об этом пишет Online.47. Мурино сегодня считается самым «прожорливым» городом Ленобласти. Строительство дорог и социальной инфраструктуры обходится региону в среднем в 2,5 млрд рублей в год. Ни один другой областной город не может похвастаться такими вложениями.

При этом петербургские власти, в принципе, и не против присоединить город к своей территории. Однако и не торопятся демонстрировать гостеприимство. Северная столица в этом вопросе не проиграет, но и не выиграет. Тот же НДФЛ останется в городе на Неве, поскольку большинство жителей Мурино работают именно здесь.

Чтобы присоединить Мурино, Смольному придется пересмотреть все основные городские программы по развитию территории и бюджетов. Вряд ли власти будут создавать себе такие проблемы.

Если не брать во внимание политические или экономические аспекты регионального масштаба, можно понять, почему жители Мурино поддерживают идею о присоединении к Петербургу. Многие уверены, что после этого взлетят цены на квартиры в Мурино, хотя анализ рынка недвижимости говорит об обратном. К настоящему моменту цены на муринское жилье сравнялись с Шушарами и Парнасом. Однокомнатные квартиры здесь стоят примерно одинаково — 4,5-6 млн рублей, и административные границы регионов на это не влияют.

Также есть заблуждение, что богатый бюджет Петербурга превратит Мурино в город-сад. Однако можно предположить, что в случае объединения, строительство школ и детских садов в Мурино будет проходить гораздо медленнее. Это объясняется тем, что Ленобласть новые социальные объекты у застройщиков выкупает, а в Петербурге они передаются безвозмездно. А это уже будет невыгодно для строительных компаний.

Оба региона, конечно, строят соцобъекты за счет бюджета. Но для сравнения, в Петербурге, где проживает более 5,5 млн человек, строится около 14 школ в год. В Ленобласти при населении почти в 2 млн человек за год строятся 12 школ.

В любом случае, решение о присоединении Мурино к Петербургу должны принимать местные жители, а не власти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург выбрал подрядчика для проектирования обхода Мурино.