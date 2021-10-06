Петербург выбрал подрядчика для проектирования обхода Мурино

Почти семь километров дороги, проходящие в области, уже спроектированы. Фото: pixabay

Почти семь километров дороги, проходящие в области, уже спроектированы. Фото: pixabay

Петербургские власти определились с подрядчиком, который спроектирует часть обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта.

Как сообщили в администрации Ленобласти, протяженность части обхода Мурино, которая будет находиться на территории Петербурга, составит около километра.

Почти семь километров дороги, проходящие в области, уже спроектированы. Для этого региону потребовалось получение согласия Минобороны на строительство трассы по территории Ржевского полигона.

Обход Мурино «справа» включен в перечень приоритетных для получения инфраструктурного кредита на его строительство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга хотят построить дорогу, соединяющую набережную Макарова и Смоленки. Активисты направили 4 тыс заявлений в приемную губернатора Петербурга о желании видеть на территории ближе к реке Смоленке парк.