За премию «Город действия» в номинации «Градозащитный Петербург» поборются три проекта

За премию &#171;Город действия&#187; в номинации &#171;Градозащитный Петербург&#187; поборются три проекта
Победители премии “Город действия” 2020. Фото: Мойка78/Михал Киреев

В 2021 году на участие в премии «Город действия», проводимой интернет-изданием «Мойка78», представлены проекты 64 команд. Часть из них направлены на защиту архитектуры, зеленых зон, исторических объектов и других важных составляющих Петербурга.

Всего категорий пять, а выбирать победителей будут до 27 октября. Уже на следующий день, 28 октября, Мойка78 подведет итоги и назовет лучших. Генеральным спонсором проекта является Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, а партнер премии «Город действия» — сервис доставки еды «Достаевский».

«Очень приятно видеть среди номинантов не просто неравнодушных людей, но и наших партнёров по общему делу. Например, с музеем «PRO мусор» в июне этого года на «Зелёном марафоне» Сбера мы представили экостатую «Бегущий по планете». Арт-инсталляция привлекает внимание к вопросам защиты окружающей среды.В целом, эта тема для нас крайне интересна. Причём часто инициатива поддержать её исходит не только от компании в целом, но и от самих сотрудников банка. Например, в сентябре активисты из нашей команды вместе с компаниями экосистемы Сбера, представителями бизнеса и культуры организовали 24-часовую благотворительную беговую эстафету, объявив сбор средств для поддержки программы сохранения балтийской кольчатой нерпы»,

– заявляет Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Проекты инициативных петербуржцев представлены в пяти номинациях: «Экологическое движение Петербурга», «Социальный Петербург», «Градозащитный Петербург», «Мой квартал», «Социальная Ленобласть».

К номинации «Градозащитный Петербург» представлены:

  • Заросли — парк на набережной Макарова

Команда Зарослей — это неравнодушные жители, урбанистические специалисты и депутаты, которые верят, что парк лучше дороги, и вместе можно придумать способы воплотить его в жизнь.

  • Живой Город

Движение «Живой город» объединяет людей, которые любят Санкт-Петербург и неравнодушны к его судьбе. Цель движения – сохранение уникального архитектурного облика нашего города. Строительство многих объектов, угрожавших красоте города и качеству жизни его жителей, уже удалось предотвратить.

  • Фонд «Внимание»

Внимание — благотворительный фонд сохранения исторического наследия в России, оказывающий помощь в сборе средств, консультации и помощь в спасении от разрушения объектов культурного наследия.

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