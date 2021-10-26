Бюджеты и кандидатура Повелия на должность вице-губернатора: в Петербурге пройдет заседание ЗакСа

Бюджеты и кандидатура Повелия на должность вице-губернатора: в Петербурге пройдет заседание ЗакСа
Заседание парламента состоится в среду, 27 октября. Фото: Законодательное Собрание Петербурга

В Петербурге в среду, 27 октября, пройдет очередное заседание Законодательного Собрания. В повестке – законопроекты о бюджетах, согласование кандидатуры Анатолия Повелия на должность вице-губернатора.

На заседании парламентарии готовятся во втором чтении обсудить бюджет Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

В первом чтении рассмотрят законопроект о городском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Также в первом чтении будет представлен проект закона о бюджете Территориального фонда ОМС на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

На заседании планируется подписать Совместный план законопроектной работы парламента и губернатора Петербурга на 2021-2022 годы.

Кроме того, депутатам предстоит согласовать кандидатуру главы администрации Колпинского района Анатолия Повелия на должность вице-губернатора по вопросам городского хозяйства и жилищной политике. Его кандидатуру внесли в ЗакС накануне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ЗакС внесли кандидатуру Повелия на должность вице-губернатора.

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