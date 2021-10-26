Погибла 22-летняя девушка в результате взрыва газа в Набережных Челнах

Девушка погибла под завалами дома, ожидая спасения. Фото: Скрин гурппы во «ВКонтакте» «Набережные Челны ONE».

Девушка погибла под завалами дома, ожидая спасения. Фото: Скрин гурппы во «ВКонтакте» «Набережные Челны ONE».

Последние 30 минут она уже не кричала, сообщают свидетели.

Свидетели спасательной операции по извлечению пострадавших из-под обломков дома, взорвавшегося в Набережных Челнах в Татарстане рассказывают о подробностях. Последней из-под завалов вытащили 22-летнюю жительницу Татарстана Аделину Загриеву.

Спасти ее мешали деревья, которые пришлось пилить, тратя драгоценные минуты на спасение. Об этом сообщают очевидцы в группе во «ВКонтакте» «Набережные Челны ONE».

Люди отказывались уходить, ожидая, когда «ребенка не спасут». Все были уверены, что это мальчик или девочка. Последние полчаса голоса уже не было слышно, «проклятое дерево» пилили-пилили-пилили», сообщают очевидцы.

В результате взрыва на улице Татарстан в Набережных Челнах, госпитализированы три человека: хозяин квартиры и двое детей, сообщает СКР.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, 70-летний жилец взорвавшейся квартиры в Набережных Челнах числился на учете у нарколога, он лечился от алкоголизма.