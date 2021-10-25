Возле обрушившегося после взрыва дома в Набережных Челнах продолжаются работы

Возле обрушившегося после взрыва дома в Набережных Челнах продолжаются работы
25 октября около 18 часов в панельном доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Фото: 16.mchs.gov.ru

Возле обрушившегося после взрыва газа дома в Набережных Челнах продолжаются работы: трактор разгребает завалы, дорога напротив дома перекрыта и огорожена, дежурят сотрудники полиции и пожарные.

Взрыв газа в доме был такой силы, что плиты внешней стены отбросило к остановке напротив здания, сообщает РИА «Новости».

Напомним, 25 октября около 18 часов в панельном доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Это случилось в квартире на 4 этаже пятиэтажки Сообщалось, что пострадали четыре человека. В результате происшествия погибла девушка.

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа.

СК РФ по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что четыре человека извлечены из-под обломков разрушенного жилого дома, еще двое могут оставаться под завалами.

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