Взрыв в Набережных Челнах могла вызвать утечка газа

Взрыв в Набережных Челнах могла вызвать утечка газа
Следственный комитет РФ по Республике Татарстан уголовное дело по факту взрыва. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Четыре человека извлечены из-под обломков разрушенного жилого дома, еще двое могут оставаться под завалами. Об этом пишет «Фонтанка».

25 октября около 18 часов в панельном доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Это случилось в квартире на 4 этаже пятиэтажки. Повредило перекрытия между 4 и 5 этажами, разрушены шесть квартир. 32 человека были эвакуированы.

Четырех пострадавших извлекли из-под обломков обрушившегося дома, двое из них — подростки 11 и 15 лет. Очевидцы описывают осколки и разбитые автомобили.

По предварительной информации МЧС причиной могла стать утечка газа.

Следственный комитет РФ по Республике Татарстан уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), сообщили «Известия».

В данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, большегруз с песком перевернулся после столкновения с пожарной машиной на ЗСД в Выборгском районе.

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