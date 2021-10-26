Песков прокомментировал слова Моргенштерна о Дне Победы

Они должны нести за это моральную ответственность, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Они должны нести за это моральную ответственность, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова рэпера Моргенштерна про Великую Отечественную войну, отметив, что знаменитые должны отвечать за свои слова.

Он обратил внимание на то, что известная молодежь знамениты, которая популярна у молодых людей, должна понимать, что они несут ответственность за то, чтобы понимать такие важные для России понятия, как День Победы. Они должны нести за это моральную ответственность, отметил Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также представитель Кремля добавил, что такие высказывания, «скорее всего» происходят не «по злобе», а от незнания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о текущем положении регистрации «Спутника V» в Европе. Песков отметил, что Евросоюзе говорят, что им передали неполный пакет документов.