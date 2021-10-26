Бастрыкин дал поручение по делу о пожаре в доме Чубакова

Он поручил и.о. руководителя СК по Северной столице Андрею Голомбиевскому представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о доме на набережной реки Карповки. Ранее в доме Чубакова признали нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение по делу о сгоревшем жоме Чубакова в Санкт-Петербурге.

Жильцы пострадавшего от пожара дома Чубакова просят главу ведомства привлечь к ответственности виновных в случившемся. Об этом сообщает СК.

Примечательно, что капитальный ремонт дома проходил с большими нарушениями при том, что до этого жители уже обращали внимание на плохое состояние дома.

Ранее, 9 октября 2021 года на седьмом этаже дома по набережной реки Карповки загорелась крыша. В итоге пострадали 24 квартиры. Некоторым оказалось негде жить.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жильцы пострадавшего от пожара Доходного дома Чубакова бьют тревогу.