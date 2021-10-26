Бастрыкин дал поручение по делу о пожаре в доме Чубакова

Бастрыкин дал поручение по делу о пожаре в доме Чубакова
Жильцы серьезно пострадавшего от недавнего пожара дома Чубакова просят руководство ведомства привлечь к ответственности виновных в возникшем пожаре. Фото: Gazeta.SPb.Валентин Егоршин
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение по делу о сгоревшем жоме Чубакова в Санкт-Петербурге.
Он поручил и.о. руководителя СК по Северной столице Андрею Голомбиевскому представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о доме на набережной реки Карповки. Ранее в доме Чубакова признали нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

Жильцы пострадавшего от пожара дома Чубакова просят главу ведомства привлечь к ответственности виновных в случившемся. Об этом сообщает СК.

Примечательно, что капитальный ремонт дома проходил с большими нарушениями при том, что до этого жители уже обращали внимание на плохое состояние дома.

Ранее, 9 октября 2021 года на седьмом этаже дома по набережной реки Карповки загорелась крыша. В итоге пострадали 24 квартиры. Некоторым оказалось негде жить.

Ранее, 9 октября 2021 года на седьмом этаже дома по набережной реки Карповки загорелась крыша. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Ранее, 9 октября 2021 года на седьмом этаже дома по набережной реки Карповки загорелась крыша. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин Егоршин
Ранее, 9 октября 2021 года на седьмом этаже дома по набережной реки Карповки загорелась крыша. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Ранее, 9 октября 2021 года на седьмом этаже дома по набережной реки Карповки загорелась крыша. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жильцы пострадавшего от пожара Доходного дома Чубакова бьют тревогу.

Александр Бастрыкин дом чубакова пожар следственный комитет уголовное дело


 

Новости партнеров
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Ученые назвали продукты, которые снижают риск инсульта на 80%
Ученые назвали продукты, которые снижают риск инсульта на 80%
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Боец MMA Емельяненко перебил переводчика словами «неправильно переводите»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бастрыкин дал поручение по делу о пожаре в доме Чубакова
Актрису Светлану Светличную нашли невредимой на съемках ТВ-шоу
Петербургский «Пассажиртранс» признан банкротом за долги в 142 млн рублей
Фейковое подорожание проезда в 10 раз и турникеты, отрицающие карточки: ...
В общественном транспорте Петербурга усилен контроль над соблюдением ...
В Страсбурге губернатор Ленобласти заявил о вовлечении молодежи в политику
Бастрыкин дал поручение по делу о пожаре в доме Чубакова
Юлия Киселева заняла пост замглавы комитета по градостроительству и ...