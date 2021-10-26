В «Зените» не знали об ограблении дома баскетболиста Кулагина

Дмитрий во время разговора с представителями «Зенита» находился на трехчасовой тренировке. Фото: скриншот из сойсети Instagram спортсмена

Дмитрий во время разговора с представителями «Зенита» находился на трехчасовой тренировке. Фото: скриншот из сойсети Instagram спортсмена

Дмитрий Кулагин тренировался в составе команды и не мог ничего сообщить.

В «Зените» не знали ничего об истории с ограблением дома баскетболиста петербургского клуба Дмитрия Кулагина. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу «Зенита».

Из сообщений СМИ стало известно о том, что неизвестные лица проникли в жилище Кулагина и вынесли ценное имущество. О деталях произошедшего «Зениту» ничего не известно, да и о факте происшествия тоже, сообщили в пресс-службе.

Отметили только, что «все живы и здоровы и сейчас тренируются». Дмитрий во время разговора с представителями «Зенита» находился на трехчасовой тренировке.

Напомним, спортсмен Дмитрий Кулагин перешел в «Зенит» в межсезонье и принял участие в семи матчах во всех турнирах.

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