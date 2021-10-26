Суд взыскал 300 тысяч рублей с петербургского издания за статью о бизнесмене Трабере

Дзержинский суд Северной столицы взыскал с интернет-издания «Агентство Бизнес Новостей» 300 тысяч рублей за статью о предпринимателе Илье Трабере.

По данным РИА Новости, суд удовлетворил иск Трабера о защите чести, достоинства и деловой репутации и признал распространенные АБН сведения недействительными, а также взыскал в пользу бизнесмена компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. В документах говорится, что изначально оскорбленный предприниматель требовал компенсации в 5 миллионов рублей.

Кроме того, Дзержинский суд обязал издание удалить из материала, опубликованного АБН, персональные данные Трабера и выпустить опровержение. В тексте журналисты должны указать, что бизнесмен не имел и не имеет криминальной карьеры, и такие характеристики в его адрес, как «гангстер», «рейдер», «криминальный авторитет», «легенда бандитского Петербурга» и так далее, являются ложными.

В опровержении также необходимо упомянуть, что Трабер не осуществлял рейдерских захватов, не причастен к «отмыванию капиталов», криминальных разборкам и созданию «криминальной империи», а все средства предпринимателя имеют легальное происхождение. Отдельной просьбой указывается опровергнуть наличие у Трабера кличек «Антиквар» и «Мореман».

Представитель АБН возражал против удовлетворения иска, настаивая на том, что часть распространенных сведений является достоверной, а другие не порочат честь и достоинство истца. Тем не менее, суд встал на сторону бизнесмена, вместе с тем значительно снизив сумму компенсации.

Напомним, что по данным Forbes Илья Трабер — один из наиболее влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, в 1990-е годы занимавшийся антиквариатом.