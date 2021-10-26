В Петербурге объявили конкурс на эскизный проект памятника Николаю Гумилеву

Подать заявку на участие можно с сегодняшнего дня через форму онлайн-регистрации на сайте ведомства. Фото: Соцсети

Подать заявку на участие можно с сегодняшнего дня через форму онлайн-регистрации на сайте ведомства. Фото: Соцсети

Комитет по градостроительству и архитектуре объявил о проведении конкурса на эскизный проект памятника знаменитому поэту Николаю Гумилеву. Памятник поставят в Кронштадте, по адресу: бульвар б/н на ул. Комсомола.

К участию приглашаются скульпторы, архитекторы, художники, дизайнеры, отдельные мастера или мастерские, творческие студии из России. Об этом сообщает Комитет по градостроительству и архитектуре.

У конкурса будет всего один этап. Он закончится выставкой эскизных проектов. Она пройдет с 23 по 30 ноября 2021 года. Подать заявку на участие можно с сегодняшнего дня через форму онлайн-регистрации на сайте ведомства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по распоряжению председателя КГИОП Сергея Макарова «Лиговский банно-прачечный комбинат» включен в единый государственный реестр в качестве выявленного объекта культурного наследия.