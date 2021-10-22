Здание Лиговского банно-прачечного комбината признали памятником

Здание Лиговского банно-прачечного комбината признали памятником
«Лиговский банно-прачечный комбинат» включён в реестр в качестве выявленного объекта культурного наследия. Фото: КГИОП

По распоряжению председателя КГИОП Сергея Макарова «Лиговский банно-прачечный комбинат» включен в единый государственный реестр в качестве выявленного объекта культурного наследия.

Об этом стало известно в пятницу, 22 октября. Речь идет о доме 269 на Лиговском проспекте. Комиссия, назначенная приказом КГИОП, установила историко-культурную ценность объекта. Специалисты выполнены визуальный осмотр здания и фотофиксацию, также изучены научные материалы, сообщили в пресс-службе КГИОП.

Здание Лиговского банно-прачечного комбината построено в 1934 году. Архитектор здания Николай Фёдорович Демков – автор проектов нескольких общественных зданий Ленинграда конца 1920-х – второй полвины 1930-х годов.

В пресс-службе подчеркнули, что Лиговский банно-прачечный комбинат — выдающийся памятник ленинградского зодчества эпохи авангарда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ом купца Захара Левина в Петербурге стал памятником регионального значения.

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