Дом купца Захара Левина в Петербурге стал памятником регионального значения

Дом купца Захара Левина в Петербурге стал памятником регионального значения
«Дом З.Н. Левина». Фото: комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

В Петербурге «Дом З.Н. Левина», расположенный на 6-й Красноармейской улице дома №15, лит. А, признали памятником регионального значения.

Об этом сообщает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Здание было возведено в 1903, проектом занимался инженер Алексей Зазерский. Дом стал образцом многоквартирного доходного дома в стилистике периода модерна.

Четырехэтажный дом играет средообразующую роль для улиц Маяковского и Некрасова.

Автор «Дома З.Н. Левина» Алексей Зазерский был жертвой блокадного Ленинграда.

После революции 1917 года здание использовали как многоквартирный дом. Отдельные квартиры стали коммуналками.

После 1917 года здание использовалось как, многие отдельные квартиры стали коммунальными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге дом Дубровича стал памятником регионального значения.

«Дом З.Н. Левина» новости СПб памятник регионального значения


 

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