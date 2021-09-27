В Петербурге дом Дубровича стал региональным памятником

В Петербурге дом Дубровича стал региональным памятником
Дом Дубровича. Фото:  комитет по государственному контролю использованию и хранению памятников истории и культуры.

В Петербурге памятником регионального значения признали дом Дубровича, расположенный на Коломенской улице.

В Северной столице региональным памятником стал дом присяжного поверенного Эдуарда Дубровича. Здание построили более ста лет назад, в 1909-1910 годы. Проектом дома занимался Сергей Гингер. Об этом сообщает комитет по государственному контролю использованию и хранению памятников истории и культуры.

Здание возведено в стиле модерна. Изначально дом сохранил свои исторические объемно-пространственное, объемно-планировочное и архитектурно-художественное решения. Но когда собственником стал Дубрович, то облик лицевого лома стал походить на позднюю эклектику. Такой вид горожане могут наблюдать и сегодня.

Когда здание решили перестроить, в нем расположились сразу 52 квартиры. Стоит сказать, что в доме все так же живут люди. На первом этаже появились коммерческие помещения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, как выглядит здание Академии СК Российской Федерации. Там сыпется штукатурка и повисла сетка.

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