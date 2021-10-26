В Петербурге завершили реконструкцию фонтана у Российской национальной библиотеки

В Петербурге завершили реконструкцию фонтана у Российской национальной библиотеки
Фонтан заработает в 2022 году. Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

В Петербурге закончилась реконструкция фонтана у Российской национальной библиотеки.

Его построили в 1984 году. 11 лет назад он попал в ведение Водоканала в плохом состоянии. В таком состоянии были конструкция и инженерные системы. Вода вообще не подавалась. В конце июля работы начались. Об этом сообщается на сайте Водоканала.

Водоканал реконструировал сооружение. Теперь оно состоит из шести чаш с почти 200 насадками, которые светятся. Старую конструкцию разобрали, заменили водопроводные и канализационные сети, переделали гидроизоляцию, поставили новый насос и фильтровальную установку.

Фонтан заработает в 2022 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что С 17 октября фонтаны в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» ушли в «зимнюю спячку». В семь часов вечера без торжественных мероприятий были отключены все фонтаны парка.

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