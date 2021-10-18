В музее-заповеднике «Петергоф» отключили фонтаны без торжества

С 17 октября фонтаны в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» ушли в «зимнюю спячку». Вчера в семь часов вечера без торжественных мероприятий были отключены все фонтаны парка.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции никаких торжественных ознаменований закрытия сезона фонтанов в «Петергофе» не было.

«Мы надеемся, что это позволит минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции среди гостей и сотрудников музея-заповедника», — заявила пресс-служба Государственного музея-заповедника «Петергоф».

В 2021 году сезон фонтанов продлился на три месяца больше, чем в 2020 году. Также в этом году отмечалось 300-летие водоподводящей системы фонтанов и 300-летие петергофских вольеров. С начала года на фотнаны пришло посмотреть почти 3,2 миллиона человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Екатерининский парк до весны петербуржцы и жители города смогут посетить бесплатно. Он входит в состав Государственного музея-заповедника «Царское село».