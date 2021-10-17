С 25 октября до весны вход в Екатерининский парк будет бесплатным

С 25 октября до весны вход в Екатерининский парк будет бесплатным. Фото: группа ВКонтакте/Царское Село

С 25 октября до весны вход в Екатерининский парк будет бесплатным. Фото: группа ВКонтакте/Царское Село

Посетить Екатерининский парк до весны петербуржцы и жители города смогут бесплатно. Он входит в состав Государственного музея-заповедника «Царское село». Об этом сообщается на официальной странице Царского Села «ВКонтакте».

Время в Петербурге и его пригородах медленно движется к зиме, но платные летом парки начинают работать в бесплатном режиме. До мая 2022 года в Екатерининский парк можно сходить бесплатно с 25 октября. Время работы в парке до последнего месяца весны также уже установлено. Открываться он будет в 7 утра и закрываться в 9 вечера. В связи с ухудшением погоды скульптуры на территории парка очень скоро могут покрыть деревянными защитными сооружениями.

Вход в Александровский и Баболовский свободный круглый год. Об этом также напомнили на странице Царского Села.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге появилась Аллея телевещания. Деревья высаживали представители городских телеканалов и сотрудников Российской телевизионной и радиовещательной сети в Приморском парке победы.