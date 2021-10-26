Росгвардейцы помогли водителю самосвала, перевернувшемуся на Дороге жизни

Росгвардейцы помогли водителю самосвала, перевернувшемуся на Дороге жизни
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На Дороге жизни во Всеволожске произошло серьезное ДТП. У самосвала, который вез несколько сотен килограммов песка, отказали тормоза.

Авария случилась во вторник, 26 октября. После столкновения многотонник завалился на бок га Колтушском шоссе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, прибывшие росгвардейцы помогли водителю выбраться из кабины, вызвали скорую, ГИБДД и спасателей. У мужчины видимые серьезные повреждения отсутствовали

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель легковушки вылетел на пешеходный островок на Выборгском шоссе и сбежал.

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