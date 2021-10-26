Автомобиль перевернулся после жесткого ДТП с такси на Волхонском шоссе

ДТП на Волхонском шоссе. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

ДТП на Волхонском шоссе. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

Серьезное ДТП с участием такси произошло на Волхонском шоссе. Одна из машин перевернулась.

Дорожный инцидент случился во вторник, 26 октября, на участке дороги со стороны Пушкина. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель такси Uber совершил остановку на трассе, в результате чего в него влетел дугой автомобиль. На кадрах видно, что в результате столкновения служебная машина вылетела в отбойник, багажник машины оказался разбит. Вторая легковушка перевернулась, капот транспорта превратился в груду металла.

Информация о возможных пострадавших не приводится. Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы помогли водителю самосвала, перевернувшемуся на Дороге жизни.