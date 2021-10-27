Губернатор Подмосковья сообщил о рекордном количестве больных на ИВЛ

В больницах Подмосковья находится рекордное количество пациентов с COVID-19, которые подключены к аппарату ИВЛ. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, на утро 26 октября в области было задействовано 502 аппарата ИВЛ. Здравоохранение работает на пределе, в медучреждениях лежат около 80% человек, которые не вакцинированы от COVID-19.

Как сообщили «РИА Новости», Воробьев подчеркнул, что такие данные свидетельствуют об очень напряженной ситуации.

Напомним, за минувшие сутки в России коронавирусная инфекция подтвердилась у 36 446 человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Подмосковье оказалось на втором месте — 2 930 новых ковид-пациентов. Первую строчку списка заняла Москва, где коронавирус подхватил еще 6 074 человека. Петербург находится на третьем — 2 735 зараженных.

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