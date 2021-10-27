Минэкономики Германии подтвердило безопасность «Северного потока-2» для газоснабжения Европы

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что сертификация трубопровода «Северный поток-2» не будет представлять опасности для газоснабжения Германии и Евросоюза.

Ведомство направило в Федеральное сетевое агентство свое заключение о сертификации проекта, сообщается на сайте министерства. Регулятор продолжит процесс сертификации.

При подготовке своего заключения Минэкономики ФРГ консультировалось с другими европейскими странами, в том числе с Эстонией, Италией, Латвией, Литвой, Австрией, Польшей, Словакией, Чехией и Венгрией.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».