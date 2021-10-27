Следственный комитет проверит картину петербургского художника на предмет оскорбления ветеранов

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении картины художника из Петербурга. По мнению многих жителей, в изображении прослеживается оскорбительная аналогия с «Бессмертным полком». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Месяцем ранее в галерее Северной столицы появилась картина «Живые и мертвые» Кирилла Миллера. На полотне изображена толпа, которая несет портреты зомби. Многие усмотрели в этом аналогию с «Бессмертным полком», что вызвало немало возмущений. Глава Следственного комитета поручил провести проверку по факту изображения на картине и тем, что она на самом деле собой представляет.

Автор картины отрицает название «Нетленный полк-2», которое ей дали кураторы выставки. По его словам, полотно именуется «Живые и мертвые». Полотно на размышление о жизни без отсылок к политике.

Следственному комитету предстоит выяснить, содержатся ли на полотне образы погибших в Великой Отечественной войне, которые могут являться оскорбительными.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 25 октября в Доме Радио открыли выставку фотографий известного советского фотографа и художника Александра Родченко. На выставке можно увидеть 58 работ авангардиста из коллекции фонда Still Art.