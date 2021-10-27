Мародеры украли ценные скульптуры из дома Чубакова после пожара

В семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Фото: Gazeta.SPb.Валентин Егоршин

В семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Фото: Gazeta.SPb.Валентин Егоршин

После пожара в доме Чубакова в Петроградском районе Петербурга неизвестные украли ценные вещи.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 26 октября в полицию обратилась начальник отдела продаж и сообщила о том, что в период с 11 по 12 октября неизвестный, путем свободного доступа из четырехкомнатной кв. 13 д. 30 по наб. реки Карповки, расположенной на 7 этаже 7-этажного дома, ограбил квартиру. Пропали бронзовые скульптуры «Венера», «Полумесяц», «Танцоры», «Бык» и «Летящий Конь».

Кроме того, злоумышленник украл фотоаппарат LEICA, серебряных карманных часов 19 века с сапфирами. Сумма ущерба составила 1 700 000 рублей.

Квартира оборудована охранной сигнализацией, которая от пожара вышла из строя.

Напомним, вечером 9 октября, в семиэтажном доме Чубакова на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что суд в Петроградском районе избрал меру пресечения гендиректору строительной фирмы, которая занималась ремонтом в доме Чубакова. Подрядчику вынесли подписку о невыезде.