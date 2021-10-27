COVID-19 и грипп: похожи, как братья, но даже не родственники

Чтобы защититься от COVID-19 и гриппа, необходимо знать о различиях между ними. Фото: unsplash

Чтобы защититься от COVID-19 и гриппа, необходимо знать о различиях между ними. Фото: unsplash

Сходство симптомов коронавирусной инфекции и сезонного гриппа сносит путаницу и так в часто непростое представление о новой инфекции.

Gazeta.Spb собрала факты об этих двух респираторных заболеваниях, которые помогут вам принимать правильные решения в отношении собственного здоровья.

Что общего?

В материалах Всемирной организации здравоохранения отмечается, что оба вируса вызывают сходные симптомы, включая кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела, головную боль и слабость. Как COVID-19, так и грипп могут протекать с различной степенью тяжести. Течение болезни может быть бессимптомным, легким и тяжелым. И грипп, и COVID-19 могут заканчиваться смертельным исходом.

Более того, COVID-19 и грипп распространяются сходным образом. Они передаются с каплями или аэрозолями при кашле, чихании, произнесении слов, пении или дыхании.

Пожилые, люди с ослабленным иммунитетом или хроническим заболеваниями – оба вируса «выбирают» именно эти группы населения.

COVID-19 и грипп вызываются различными вирусами

Поэтому нельзя говорить, что коронавирус — разновидность гриппа. При COVID-19 и гриппе врачи выбирают разные стратегии терапии.

Для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях применяются кислородная поддержка, терапия кортикостероидами и блокаторами рецепторов. «Тяжелым» пациентам организуют искусственную вентиляцию легких.

Чтобы облегчить симптомы гриппа, назначаются противовирусные препараты.

Лечение этих инфекций требует и разных препаратов. Поэтому против COVID-19 и гриппа применяются отличные друг от друга вакцины.

Важный момент — вакцины, разработанные для профилактики COVID-19, не обеспечивают защиту от гриппа, а вакцины против гриппа, в свою очередь, не защищают от COVID-19.

И да, одновременное заражение двумя этими заболеваниями возможно.

Есть и еще кое-что общее между этими двумя болезнями. Против COVID-19, как и против гриппа существуют эффективные вакцины. Миллионы людей в мире безопасно привились против COVID-19.